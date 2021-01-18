В Турции нашли тело россиянина, капитана судна «Арвин»

Береговая охрана Турции обнаружила тело гражданина России, капитана украинского судна «Арвин», который ранее затонул в турецких водах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

«Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 17 января, украинский сухогруз «Арвин» затонул у побережья Турции в районе Инкуму. На борту корабля находились 12 человек: двое россиян и 10 граждан Украины.

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