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Общество. Новости

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Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Вакцина &laquo;Спутник V&raquo; (&laquo;Гам-КОВИД-Вак&raquo;) в пункте вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года

Произведенная в Казахстане вакцина «Спутник V» прошла проверку в России

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Опытная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), прошла проверку качества в России. Об этом рассказал директор по производству КФК Владимир Фольмер, пишет ТАСС.

«Да, мы получили подтверждение, что опытные серии соответствуют качеству», — сказал Фольмер.

Он подчеркнул, что комплекс ждет паспорта от российской стороны.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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