Из-под снежных завалов в Домбае спасли женщину

Из-под снежных завалов после схода лавины в горах Домбая спасли женщину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, из-под снежного завала вытащили женщину. Ее передали медикам», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что под снегом могут оставаться от четырех до 12 человек.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе.

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