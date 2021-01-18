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Общество. Новости

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На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года

Шесть человек спасли после схода лавины в Домбае, еще одного ищут

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Шесть человек спаслись после схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника спасательной операции.

«Шесть человек живы, их помогли выкопать, одного вот сейчас ищем», — сказал собеседник агентства.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек.

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