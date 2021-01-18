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Общество. Новости

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Здание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина, 18 января 2021 года Здание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина, 18 января 2021 года

Суд арестовал Навального на 30 суток

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Химкинский городский суд на выездном заседании арестовал Алексея Навального на 30 суток, передает РИА «Новости».

Навальный будет ждать в СИЗО заседания суда, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Заседание запланировано на 29 января.

17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Как сообщали во ФСИН, Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности — минимум 6 раз не явился на регистрацию. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. При этом суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год.

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