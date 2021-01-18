Названа предварительная причина схода лавины в Домбае

Сход лавины на горнолыжном курорте в в Домбае в Карачаево-Черкесии в понедельник,18 января, мог произойти после того, в этой зоне выполнили работы специалисты противолавинного отряда Росгидромета.

«Сегодня днем работал противолавинный отряд Росгидромета. Они обрабатывали этот склон, который вызывал опасения у эксплуатантов горнолыжных трасс. Есть так называемая «полка» над «лягушатником». Очаг был обработан, но он не дал эффективности», — было сказано в репортаже в эфире телеканала «Россия 24».

В материале говорилось, что через какое-то время, видимо, случился самосброс лавины.

По данным телеканала, на склоне работают больше 50 человек, они проводят зондирование местности, которая оказалась под снегом.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек.

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