Биолог спрогнозировала захват России «британским» штаммом коронавируса

«Британский» штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.
Она рассказала, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дал прогноз, что к марту в США «британский» штамм станет основным.
«Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — считает Баранова.
По ее словам, в случае с «британским» штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению. «Процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так», — сказала специалист, добавив, что новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.
В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса.
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