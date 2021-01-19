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Общество. Новости

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Обвинение запросило для Шамсутдинова 25 лет колонии

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Государственный обвинитель запросил 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

19 января Второй восточный окружной военный суд в Чите приступил к прениям по делу Шамсутдинова.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. В декабре присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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