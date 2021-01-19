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Общество. Новости

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Япония назвала вспышку птичьего гриппа рекордной по масштабам

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Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като оценил эпидемию птичьего гриппа в стране зимой 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что вспышка стала рекордной по масштабам как по числу случаев заражения, так и по количеству уничтоженных птиц.

По его словам, с ноября 2020 года, когда первые случаи гриппа были обнаружены в префектуре Кагава, на территории Японии заболевание было установлено в 15 префектурах на 36 птицефермах.

Като уточнил, что за это время было уничтожено 6,04 млн кур.

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