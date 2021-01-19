У жителя Архангельска нашли 30 самодельных взрывных устройств

В Архангельске задержали местного жителя, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

В доме 27-летнего мужчины нашли 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также фитили, огнепроводной шнур и другие инициирующие средства.

В отношении архангелогородца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств».

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