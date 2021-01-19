Власти предлагают продлить упрощенный временный порядок установления инвалидности

Минтруд России выступил с предложением продлить упрощенный временный порядок установления инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство уточнило, что данный порядок действует до 1 марта и предложило установить его сроком до 1 октября 2021 года.

Первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко добавил, что соответствующая инициатива проходит процесс согласования с отраслевыми ведомствами, а также представлена на общественное обсуждение.

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