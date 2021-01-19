В Москве вылечились еще более 4,5 тысячи пациентов с COVID-19

В Москве медики за сутки вылечили еще 4 532 пациента, которые ранее получили положительный результат анализов на коронавирус. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Кроме того, в Москве также было выявлено еще 3 115 случаев заражения COVID-19.

При этом госпитализированы были 1 233 человека. Число летальных исходов возросло за сутки на 84.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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