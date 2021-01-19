Московские власти назвали число вакцинировавшихся от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 200 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в столице, цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, накануне в городе был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — записались 25 тыс. человек.

«Это говорит о том, что граждане все больше проявляют активность по вакцинации от коронавируса», — отметил Собянин.

В Москве медики за сутки вылечили еще 4 532 пациента, которые ранее получили положительный результат анализов на коронавирус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли.