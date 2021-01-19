Адвокат: монахини отказываются давать показания по делу экс-схимонаха Сергия

Монахини Среднеуральского женского монастыря отказались давать показания в рамках дела бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, представляющего интересы монахинь, Константина Стихина.

«Все допрошенные монахини, их около 15 человек, сослались на 51-ю статью Конституции», — заявил адвокат.

Он уточнил, что монахинь допрашивают о склонении к совершению самоубийства.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.