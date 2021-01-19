В партии «Патриоты России» прокомментировали ситуацию с Навальным

Шумиха вокруг Алексея Навального является во многом искусственной, считает зампредседателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева.

«У него нет опыта государственного управления, нет опыта успешного своего дела, вообще ничего из достижений нет», — убеждена она.

«Был сотрудником исполкома «Яблока», делал дебаты на гранты американцев, потом поехал в Йель…», — вспоминает Корнеева.

«Народ перестал верить в его юридические услуги — появились пожертвования… — рассказывает зампредседателя «Паприотов России». — Дочка опять же в Стенфорде - простые талантливые американцы туда с трудом поступают, а тут сразу взяли».

«Никаким патриотизмом там и не пахнет», — подчеркнула Корнеева.