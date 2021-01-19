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Общество. Новости

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Глава ЦРУ ушла в отставку

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел объявила во вторник о своем уходе в отставку. Об этом сообщается в TwitterЦРУ.

«Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — сообщила Хэспел.

Ранее избранный президент Соединtнных штатов Америки Джозеф Байден предложил на пост руководителя Центрального разведывательного управления бывшего посла США в Москве Уильяма Бёрнса.

Сейчас Уильям Бёрнс занимает должность президента частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир». Дипломат был посланником в России в 2005—2008 годах.

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