Вирусолог рассказал, чем опасен южноафриканский штамм

Южноафриканский штамм коронавируса не влияет на тяжесть заболевания, но более заразен. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев, пишет «Вечерняя Москва».

Как сказал Зуев, мутация легче проникает в организм и закрепляется внутри, то есть вирус становится контагиознее.

«Простыми словами, если человек чихнул и заразил трех человек, то такой вирус будет менее контагиозным, чем если бы он заразил пять-восемь человек. Подцепивший африканский штамм организм заражает большее количество людей, чем обычный ковид», — объяснил специалист.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 96 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,6 млн человек с COVID-19.