ВОЗ зарегистрировала рекордное число умерших от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 11 по 17 января от коронавируса нового типа скончались 93 882 человека, что стало рекордом. Об этом свидетельствует еженедельный бюллетень ВОЗ от 19 января.

По данным организации, это на 9% больше летальных случаев, чем было зафиксировано недельной давности (86,4 тыс. умерших).

Так, в Северной и Южной Америке было зафиксировано 43 804 смертельных исходов, в Европе — 37 698. Речь идет о почти половине (47%) жертв.

При этом на прошлой неделе в мире выявили 4,7 млн новых случаев COVID-19 — это второй результат за все все время пандемии (-6%).