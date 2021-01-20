Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона

| Бернст Ю.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о помиловании 73 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В частности были помилованы экс-советник Трампа Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств и активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди. Кроме того, в списке есть политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, по информации ряда американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной.

Еще для 70 человек глава государства постановил смягчить наказание.

Самого Трампа, а также членов его семьи среди помилованных нет. Нет в этом списке также личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена.