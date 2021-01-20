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Общество. Новости

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Извержение вулкана Этна на Сицилии, 28 февраля 2017 года Извержение вулкана Этна на Сицилии, 28 февраля 2017 года

В Италии проснулся вулкан Этна

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Вулкан Этна на острове Сицилия выбросил фонтаны раскаленной лавы, сообщается на сайте Национального института геофизики и вулканологии в Катании.

По данным специалистов, вулкан выбросил столб пепла высотой в 4 км.

Извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками.

По информации СМИ, в Италии объявили предупреждение из-за выброса пепла.

Уточняется, что к настоящему моменту толчки почти прекратились.

Этна является самым высоким из действующих вулканов Европы.

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