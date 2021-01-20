В Италии проснулся вулкан Этна

| Бернст Ю.

Вулкан Этна на острове Сицилия выбросил фонтаны раскаленной лавы, сообщается на сайте Национального института геофизики и вулканологии в Катании.

По данным специалистов, вулкан выбросил столб пепла высотой в 4 км.

Извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками.

По информации СМИ, в Италии объявили предупреждение из-за выброса пепла.

Уточняется, что к настоящему моменту толчки почти прекратились.

Этна является самым высоким из действующих вулканов Европы.