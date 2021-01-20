Мантуров назвал объемы поставок «Спутника V» в регионы к лету

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал об объемах региональных поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к лету. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

По его словам, субъекты получат примерно 70 млн доз препарата.

Глава ведомства подчеркнул, что до июня планируется вакцинировать 68 млн граждан России.

Он также положительно ответил на вопрос журналиста Владимира Соловьева о завершении вакцинации к этому периоду.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».