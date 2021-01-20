Российский «Спутник V» готовится получить научное заключение европейского регулятора

Европейский регулятор составит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Регулятор отметил, что такая заявка уже была подана.

При этом разработчик «Спутника V» добавил, что после получения этого документа препарат начать подготовку заявки для авторизации вакцины на европейском рынке.

Кроме того, европейский регулятор подтвердил агентству данные о проведении новых консультаций по возможному запуску «Спутника V» на рынок ЕС.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».