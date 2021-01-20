Матвиенко заявила, что Россия справилась с пандемией лучше других стран

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия успешнее других стран перенесла пандемию коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, страна понесла меньше издержек по сравнению с другими государствами.

Она отметила, что России удалось сохранить жизни и здоровье своих граждан.

При этом Матвиенко также добавила, что страна смогла убедиться в эффективности и прочности госструктур и институтов.

Спикер заключила, что политическая система России сохранила свою прочность, а экономическая ситуция — стабильность, несмотря на изщменение эпидемиологической ситуации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».