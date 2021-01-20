В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке вакцины от COVID-19 в регионах

| Бернст Ю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о нехватке вакцины от коронавируса в российских регионах.

Он отметил, что речь идет об обширной географии РФ, а также о набирающем обороты производстве. Поэтому нельзя исключать, что где-то могут возникать временные затруднения.

Власти на них оперативно реагируют и принимают соответствующие меры, заявил Песков.

Он добавил, что «в самое ближайшее время» этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».