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Общество. Новости

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Абхазия отказалась выдать России фигурантов дела об убийстве Япончика

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Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В документе говорится, что в настоящий момент следственное управление Генпрокуратуры республики проводит следственные и процессуальные действия. В нем также отмечается, что этот запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Абхазии Астамура Бутбы и Нугзара Папавы, которые заочно обвинены в убийстве Япончика, арестованы Басманным судом в Москве и объявлены в международный розыск.

При этом их выдача будет возможна лишь после поступления из компетентных органов России соответствующих материалов уголовного дела.

Вячеслав Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Он скончался от полученных ранений через два месяца. В то время Япончик «занимал высшую ступень в преступной иерархии, имея статус «вора в законе».

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