Представитель ВОЗ: постоянное снижение числа заражений COVID-19 в РФ обнадеживает

| Бернст Ю.

Спад числа новых случаев заражения коронавирусом в России обнадеживает, но расслабляться пока рано, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. Ее слова передает ТАСС.

«Конечно, обнадеживает, что видно, что последние 20 дней постоянное снижение числа новых случаев в России. Так что идем, скажем так, к спаду, контролируем эпидемию», — сказала Вуйнович.

В то же время она отметила, что число случаев высокое — более 20 тыс., поэтому расслабляться пока не стоит.

За последние сутки в России было выявлено 21 152 новых случая заражения коронавирусом.