Источник: сертификат о вакцинации от COVID-19 не будет обязательным условием поездок в ЕС

Источник Евросоюза прокомментировал данные о рассмотрении вопроса введения сертификатов о вакцинации от коронавируса, которые позволят совершать международные поездки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что такой документ не будет являться обязательным условием для совершения поездки в Европу.

Новость дополняется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир идет к введению массовых сертификатов о вакцинах или иммунных паспортов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».