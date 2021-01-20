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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

В Кремле пообещали представить к госнаградам участников операции в Чечне

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Российский президент Владимир Путин переговорил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что речь идет о так называемом «последнем амире Чечни», известном террористе, которого долгое время разыскивали в Ингушетии и в Чечне.

Все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, сказал представитель Кремля.

В настоящее время в Чечне устанавливают личности уничтоженных бандитов, добавил он.

Ранее Кадыров заявил, что в Чечне уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. Кадыров рассказал, что лично принял участие в разработке плана, который впоследствии осуществил командир полка Замид Чалаев и бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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