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Общество. Новости

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Володин заявил об отсутствии на повестке вопроса о введении ковид-паспортов

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума не обсуждает вопрос о возможности введения в России ковид-паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в повестке этого вопроса нет», — произнес он.

Володин также подчеркнул, что затрагивающие интересы граждан вопросы следует сначала изучить и спрогнозировать последствия.

Ранее стало известно, что ковид-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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