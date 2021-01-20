В Ватикане бездомным начали делать прививки от COVID-19

| Бернст Ю.

В Ватикане начали делать бездомным прививки от коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он рассказал, что первая группа примерно из 25 человек без определенного места жительства уже получила первую прививку от COVID-19.

Прививки были сделаны в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского. Именно там 13 января началась ватиканская кампания по вакцинации от коронавируса подданных папы Римского и сотрудников различных служб Святого престола.