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Общество. Новости

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Исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года

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Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова.

«В отношении детей вакцина, конечно, не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой», — сказал Логунов. Он пояснил, что вначале все клинические исследования и применение проходят на взрослой популяции, и только после этого происходит переход к детской популяции.

Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года, добавил специалист.

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