Иммунитет к COVID-19 у привитых «Спутником V» сохраняется уже 9 месяцев

У привитых от коронавируса вакциной «Спутник V» сотрудников Центра Гамалеи иммунитет сохраняется уже на протяжении 9 месяцев. Об этом сообщил замдиректора центра Денис Логунов, передает ТАСС.

«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев», — рассказал Логунов.

Он добавил, что уровень антител к инфекции у тех, кто получил прививку, выше, чем у переболевших коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 может быть сформирован уже в течение этого полугодия.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.