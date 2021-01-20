В России появилась база лучших региональных цифровых практик Центров управления регионами. Как сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский на семинаре для руководителей цифровой трансформации субъектов РФ и Центров управления регионами (ЦУР), лучшие практики цифровой трансформации могут быть масштабированы в регионах.

В мероприятии приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Единая цифровая платформа управления регионом в Мурманской области стала первой лучшей практикой цифровизации с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Об уникальном опыте по созданию цифровой платформы управления регионом, интегрированной с информационными системами ЦУР Мурманской области, рассказал Андрей Чибис.

«Единую платформу сейчас в тестовом режиме внедрили совместно с коллегами из Росатома. Платформа обеспечивает цифровизацию важных блоков регионального управления, среди которых взаимодействие с жителями, контроль работы коммунальных предприятий и муниципального транспорта. Она также позволяет в режиме реального времени проводить аналитику и прогнозирование экономических показателей области. В планах в течение ближайшего года провести цифровизацию системы здравоохранения», – прокомментировал Андрей Чибис.

Олег Качанов подчеркнул, что Центры управления регионами – неотъемлемый, важнейший элемент цифровой трансформации субъектов Российской Федерации. Губернатор Мурманской области также отметил, что ЦУР является адекватным, правильным, современным, эффективным инструментом управления территориями для принятия более взвешенных и выверенных решений.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что проверка эффективности существующих практик через призму деятельности Центров управления регионами – очень важное и нужное направление.

«Значок ЦУР на кейсе цифрового решения, размещенном в базе практик Цифровой экономики, – это своеобразный знак качества», – резюмировал Александр Зорин.

По мнению Алексея Гореславского, обмен практиками дает мультипликативный эффект для каждого региона. Девять лучших практик уже опубликованы на сайте «Цифровая экономика».

«АНО «Диалог» – это центр компетенций, мы планируем вместе с партнерами из «Цифровой экономики» приумножить базу лучших практик цифровизации, базу эффективных действий ЦУР, куда войдут лучшие кейсы, чтобы любой управленец смог ознакомиться и применить их в своем регионе», – подчеркнул Алексей Гореславский.