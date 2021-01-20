Суд арестовал заместителя экс-губернатора Ульяновской области

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, предпринимателя Евгения Никифорова по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Отмечается, что Никифоров будет находится за решеткой до 21 февраля. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

Владимир Шаманов являлся губернатором Ульяновской области в период с 2000 по 2004 годы. В ноябре 2004-го был назначен помощником премьер-министра России, после чего отказался от поста главы администрации и снял свою кандидатуру на выборах, назначенных на 5 декабря.

Ранее сообщалось, что бывший министр культуры Мордовии Анатолий Чушкин предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных чч.3,4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).