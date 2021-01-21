В летевшем из Южно-Сахалинска в Новосибирск самолете скончался пассажир

В самолете, летевшем из Южно-Сахалинска в Новосибирск в среду, 20 января, умер один из пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что мужчина потерял сознание сразу после того, как оказался на борту самолета.

«Бортпроводники и фельдшер аэропорта пытались ему помочь, провели реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи, которая уже констатировала смерть», — рассказали в пресс-службе.

В связи с инцидентом вылет рейса задержали на полтора часа.

В декабре прошлого года в самолете, летевшем в Москву из Омска, умер один из пассажиров. Ему был 61 год.