В связи с улучшением ситуации в Москве отменили часть ограничений

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве внушает осторожный оптимизм, в связи с этим в городе отменены часть ранее введенных ограничений. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, последнюю неделю в Москве ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев COVID-19, ощутимо снизилась госпитализация и выросли темпы вакцинации.

В этой ситуации власти столицы решили, что с 22 января будут отменены ряд ограничений, касающиеся сфер культуры, спорта и образования.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве с начала пандемии выявлено 900 894 случаев коронавируса.