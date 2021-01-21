Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима

| Бернст Ю.

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, вынесли приговор, передает ТАСС.

Суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным Главного военного следственного управления СК России, срочник вину признал. Комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза не выявила у него каких-либо психических отклонений.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. В декабре присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство. Государственный обвинитель запрашивал для подсудимого 25 лет колонии.

Ранее отец срочника Шамсутдинова Салим рассказал, что его сын думает, что ему дадут около 15 лет.