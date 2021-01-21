Испортившему более 500 доз вакцины от COVID-19 в США медработнику предъявлено обвинение

Бывшему работнику медицинского центра Aurora Medical Center в американском Висконсине, который испортил более 500 доз вакцины от коронавируса Moderna, было предъявлено обвинение в попытке преступного причинения ущерба имуществу. Об этом информирует телеканал TMJ4.

Ранее сообщалось, что полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцины от коронавируса нового типа компании Moderna.

Отмечается, что в ходе судебного заседания, прошедшего 19 января, Бранденберг заявил о своей невиновности. Если мужчина признает свою вину, ему может грозить штраф до $10 тыс. и девять месяцев тюрьмы. Следующее слушание по его делу состоится 18 марта.