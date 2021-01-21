В России начались массовые проверки перепланировок в квартирах

В России сотрудники жилинспекций начали проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инспекторы обращают внимание как на снесенные стены, так и на дополнительно протянутые коммуникации, снятую кухонную дверь и тд. За каждое нарушение владельцу жилья грозит штраф.

Перед тем, как посетить определенную квартиру, инспекторы направляют хозяевам уведомление по почте, где указывается конкретное время проверки. Если владельцы не хотят принимать инспекторов, то те могут обратиться в суд и прийти с приставами.

В случае, если обнаруженные изменения в жилище не нарушают технических требований, их просто регистрируют, но опасные перепланировки требуют убрать. При этом хозяин квартиры вовсе может лишиться своей собственности, если не захочет устранить серьезные нарушения.

С нового года в России вступило в силу постановление правительства, согласно которому жильцов многоквартирных домов могут коснуться новые запреты, такие как хранение вещей на чердаках и цокольных этажах.