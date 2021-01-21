В Москве за год пресекли более 60 террористических преступлений

| Бернст Ю.

Московские правоохранители предотвратили 61 террористическое преступление за 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление МВД России.

Данный показатель сохранился на том же уровне по сравнению с прошлыми годами, сказали в ведомстве.

К преступлениям террористической направленности относятся, в частности, подготовка терактов, вербовка в террористические организации, публичные призывы к совершению преступлений, захват заложников, объяснили правоохранители.

Ранее в Подмосковье задержали подростков, готовивших теракт в одной из школ.