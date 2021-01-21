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Общество. Новости

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В Москве за год пресекли более 60 террористических преступлений

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Московские правоохранители предотвратили 61 террористическое преступление за 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление МВД России.

Данный показатель сохранился на том же уровне по сравнению с прошлыми годами, сказали в ведомстве.

К преступлениям террористической направленности относятся, в частности, подготовка терактов, вербовка в террористические организации, публичные призывы к совершению преступлений, захват заложников, объяснили правоохранители.

Ранее в Подмосковье задержали подростков, готовивших теракт в одной из школ.

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