Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на коронавирус

| Бернст Ю.

Благовещенский городской суд оштрафовал на 200 тыс. руб. компанию «АмурМЭТ», специалисты лаборатории которой выдавали ложноположительные результаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

В декабре 2020 года в Роспотребнадзор поступила информация, что до 65% проб, поступающих в медицинский центр «Спект» и обрабатываемых «АмурМЭТ», являются положительными. При этом такой результат в 3,5 раза был выше общеобластного.

В ходе проверки выяснилось, что компания нарушала требования биологической безопасности при работе с возбудителями COVID-19. Это приводило к недостоверным результатам тестов.

Отмечается, что защитник ООО «АмурМЭТ» в суде вину не оспаривал.

Суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, назначив штраф 200 тыс. руб.

Отмечается, что это второй случай нарушения правил работы с пробами COVID-19 в Благовещенске. В декабре аналогичный инцидент произошел с лаборатории ООО «ЛабОст».

Ранее в Благовещенске повесили угрожающие плакаты с социальной рекламой, агитирующей носить маски, чтобы не допустить распространение коронавируса.