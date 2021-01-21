На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в море недалеко от Филиппин в четверг, 21 января, сообщает Reuters со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали на глубине 122 км, эпицентр находился на расстоянии 208 км к юго-востоку от города Пундагитан.

Первоначально сообщалось о магнитуде 7,2.

В настоящее время сведений о пострадавших и разрушениях нет.

В последнее время на Филиппинах стали достаточно часто регистрировать землетрясения. Так, 16 декабря толчки магнитудой 6,1 были в 22 км от района Сарангани, 25 декабря менее чем в 2,5 км от филиппинского города Калатаган произошло землетрясение магнитудой 6,3.