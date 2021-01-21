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Общество. Новости

Нарочницкая оценила последние события вокруг Навального

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Президент Фонда изучения исторической перспективы, член Общественной палаты РФ Наталья Нарочницкая в комментарии «Газете.Ru» выразила мнение, что российским властям выгодно, чтобы блогер Алексей Навальный был бы здоровым и невредимым.

«И наверняка его охраняют так, потому что он нужен на Западе именно как сакральная жертва», — сказала она, отметив, что версия отравления Навального с подачи российской власти «абсолютно абсурдна».

Нарочницкая напомнила, что теперь на Западе ситуацию с Навальным еще и связали с «Северным потоком — 2».

«Все это говорит о том, что нужна была такая бомбочка, фаер. А управление [этой бомбой] не у нас находится — за рубежом», — уверена член ОП РФ.

Она призналась, что «сама все 90-е годы была в оппозиции».

«Я знаю, как рождаются оппозиционные видные фигуры: сначала в кругу, где они работают, формируется какой-то кружок единомышленников. Они высказываются, с серьезными аналитическими оценками, иными, чем магистральные. Их цитируют, у них берут интервью, они становятся авторитетными фигурами», — отметила она.

С Навальным, по ее мнению, произошло все несколько иначе.

«Вдруг появился такой как бы «готовенький продукт» в красивенькой упаковке, который просто подарили российской политической жизни. Ни одного анализа - ни экономики, ни социальной сферы… Он же ни разу ничего не предложил: не сказал, что надо не так сделать, а вот так. [У него] просто все плохо, ненависть, возбуждаемая к собственной стране. Это специфическая роль, которая нужна не нам», — убеждена Нарочницкая.

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