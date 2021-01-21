В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление Лукашенко

Суд Островецкого района Белоруссии приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Об этом пишет «Интерфакс».

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении президента республики Беларусь, и на основании части 1 статьи 368 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца», — отметили в суде.

Также мужчина приговорен к трехмесячному аресту за публичное оскорбление министра внутренних дел Юрия Караева.

1 сентября 2020 года подсудимый выложил в Telegram «неприличный по форме и унизительный по направленности текстовый комментарий, противоречащий общечеловеческой морали, установленным правилам общения между людьми, содержащий нецензурные слова», чем оскорбил президента. После этого, 28 октября, мужчина оставил унизительный нецензурный комментарий на обращение Караева.

Ранее Лукашенко объяснил, почему не читает Telegram.