Центр им.Чумакова планирует выпускать до 10 млн доз вакцины от COVID-19 в год

Гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что центр планирует выпускать максимум 10 млн доз вакцины от коронавируса в год.

По его словам, лимит по вакцинам будет 7-10 миллионов доз ежегодно. Однако он не исключил того, что этот объем может быть увеличен.

В интервью телеканалу «Россия-24» он рассказал, что сначала производство будет организовано на базе центра», а позднее может быть запущено и на частных предприятиях.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра им. Чумакова может поступить в оборот в марте текущего года. Это будет третья вакцина от коронавируса в РФ. Препарат содержит в себе «обезвреженный» вирус, лишенный заразных свойств, но способный вызвать иммунную реакцию.

Накануне стало известно, что центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса.