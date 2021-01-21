Прокуратура завела уголовное дело по факту гибели людей в доме престарелых в Харькове

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело после пожара в частном пансионате для престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, предварительной причиной пожара в доме стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

«Начато уголовное дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей по ч. 2 ст. 270 УК Украины», — написала она в Facebook.

В настоящее время возгорание уже локализовано. Венедиктова уточнила, что погибли 15 человек, а 11 — пострадали.

Возгорание произошло 21 января в 15.03 по местному времени (16.03 мск) на ул. Нижняя Гиевская на втором этаже двухэтажного жилого дома. Событие было квалифицировано как ЧС государственного уровня.