Главный инфекционист США сообщил о выходе страны на плато по COVID-19

Соединенные Штаты выходят на плато по числу случаев COVID-19, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи в ходе брифинга.

«Если посмотреть на данные о случаях [заражения коронавирусом] за последние семь дней, <...> похоже, что ситуация выходит на плато», – отметил Фаучи.

При этом он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в США остается очень серьезной.

Ранее президент США Джо Байден допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, число смертей от COVID-19 в стране может достичь 500 тысяч в феврале текущего года.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в стране было выявлено более 24,5 млн случаев COVID-19, из них более 400 тысяч — с летальным исходом.