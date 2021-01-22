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Общество. Новости

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Ситуация на месте пожара в Харькове, 21 января 2021 года (кадр из видео) Ситуация на месте пожара в Харькове, 21 января 2021 года (кадр из видео)

Трое человек задержаны по делу о смертельном пожаре в Харькове

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Трое человек задержаны по делу о пожаре в пансионате для престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, были задержаны владелец здания, его арендатор и администратор пансионата, указано в сообщении.

«В настоящее время устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе доме престарелых», – отмечает прокуратура.

Ранее офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в связи с пожаром в частном пансионате для престарелых в Харькове, жертвами которого стали 15 человек, еще 11 человек пострадали. Событие было квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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