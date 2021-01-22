Reuters: Pfizer и BioNTech присоединятся к программе вакцинации COVAX

Компании Pfizer и BioNTech согласились поставлять свою вакцину от коронавируса в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации COVAX, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Подробности соглашения на данный момент не распространяются, о сделке будет объявлено позже в пятницу, 22 января, рассказали источники.

Ранее агентство Reuters сообщило об угрозе срыва программы COVAX из-за проблем с контрактами и поставками вакцин.

COVAX направлена на вакцинацию от коронавируса жителей страна с низким и средним уровнем доходов. Проект предполагает поставку 2 млрд доз вакцины в 91 страну для прививки 20% наиболее уязвимых и бедных слоев населения к концу 2021 года.