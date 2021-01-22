Ми-8 совершил аварийную посадку на Чукотке

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в селе Кепервеем Чукотского автономного округа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

Ми-8 совершал рейс из Кепервеема в Певек, однако аварийно сел в аэропорту вылета из-за падения давления масла в двигателе, рассказал представитель властей.

На борту находились трое членов экипажа, никто не пострадал, указано в сообщении. По данным пресс-службы местного правительства, вертолет принадлежит национальной службе санитарной авиации.

Ранее аварийную посадку совершил пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Салехард. Он сел в петербургском аэропорту Пулково из-за сработавшего датчика неисправности приборов.